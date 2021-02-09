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عضو بالصحة العالمية في ووهان يرجح نقل شخص من خارج المدينة كورونا إلى الصين

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عضو بالصحة العالمية في ووهان يرجح نقل شخص من خارج المدينة كورونا إلى الصين عضو بالصحة العالمية في ووهان يرجح نقل شخص من خارج المدينة كورونا إلى الصين

مصراوي Masrawy

08:59 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الصين - (أ ش أ)

رجّح عضو ضمن الفريق التحقيقي التابع لمنظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية أن يكون شخصٌ من خارج المدينة قد نقل ، من دولة أخرى إلى الصين، وأن "المريض صفر" لم يتم التعرف عليه بعد وقد لا يتم تحديده مطلقا.
وقال الدكتور بيتر داسزاك عضو فريق الصحة العالمية، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أوردتها اليوم الثلاثاء، إن عملية تحديد كيفية نشأة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من المرجح أن تستغرق أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.
وأضاف داسزاك، حسب "سي إن إن"، أن العلماء سيحصلون في النهاية على "صورة واضحة" حول نشأة الفيروس ولكنها ستستغرق وقتًا.
وأوضح أنه لا يوجد دليلٌ على وجود مجموعات من كورونا في مناطق أخرى من الصين قبل أوائل شهر ديسمبر 2019.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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