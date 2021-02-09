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المعارضة البيلاروسية تكشف عن استراتيجيتها للإطاحة بالرئيس لوكاشينكو

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المعارضة البيلاروسية تكشف عن استراتيجيتها للإطاحة بالرئيس لوكاشينكو المعارضة البيلاروسية تكشف عن استراتيجيتها للإطاحة بالرئيس لوكاشينكو

مصراوي Masrawy

08:55 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

مينسك - (د ب أ)

بعد مرور ستة أشهر من الاحتجاجات، كشفت المعارضة في بيلاروسيا عن استراتيجية تحدد ملامح خطتها للإطاحة بالزعيم الكسندر لوكاشينكو الذي يتولى السلطة في البلاد منذ فترة طويلة.

وأعلنت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا عن "استراتيجية انتصار شعب بيلاروسيا" التي تتضمن تنظيم احتجاجات جديدة في مختلف أنحاء البلاد بدءا من مارس المقبل، ضمن إجراءات أخرى لإحداث التغيير.

وتشير الاستراتيجية إلى أنه من أجل إجراء انتخابات جديدة في البلاد، يتعين أن يجتمع ممثلون عن والحركة الديمقراطية في بيلاروسيا على مائدة المفاوضات على المدى الأطول.

وأضافت أنه من أجل حدوث ذلك، لابد من إضعاف نظام لوكاشينكو بشكل أكبر، من خلال الضغوط الدولية على سبيل المثال.

وتعاني بيلاروسيا من أزمة سياسية داخلية منذ انتخابات الرئاسة التي أجريت في التاسع من أغسطس الماضي، عندما أعلن لوكاشينكو فوزه في الانتخابات بحصوله على 1ر80 بالمئة من الأصوات. ويسود على نطاق واسع اعتقاد أن فوز لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ 26 عامًا، جاء بالتزوير، وأن تيخانوفسكايا هي الفائز الحقيقي بالانتخابات.

وتتواصل الاحتجاجات منذ ذلك الحين، وأعلن الاتحاد الأوروبي من جانبه أنه لا يعترف بلوكاشينكو رئيسا للبلاد.

وفي ذروة الاحتجاجات، خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، وتعرض الكثيرون للقتل، وأصيب المئات، واحتجزت السلطات آلاف الأشخاص.

وتواصلت الاحتجاجات بعد ذلك على نطاق أضيق، بعد احتجاز الكثير من أنصار المعارضة أو فرارهم للخارج مثل تيخانوفسكايا.

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