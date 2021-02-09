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فريق الادعاء بمحاكمة يعرض فيديوهات وصورًا تتهم بالتحريض على العنف

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فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يعرض فيديوهات وصورًا تتهم ترامب بالتحريض على العنف فريق الادعاء بمحاكمة يعرض فيديوهات وصورًا تتهم بالتحريض على العنف

مصراوي Masrawy

08:51 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


وكالات

عرض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، مساء الثلاثاء، في أول أيام محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، بتهمة "التحريض على التمرد والعصيان" لقطات من أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير الماضي، في مبنى الكابيتول، حسبما ذكرت "سي إن إن" .

وأظهرت مقاطع من مبنى الكابيتول اشتباكات بين أنصار ترامب والشرطة، وتسلق عددًا من مؤدي الرئيس السابق، لجدران المبنى قبل اختراق أبوابه.

وكشفت لقطات أخرى من داخل المبنى، هروب أعضاء الكونجرس، قبل اقتحام أنصار ترامب للقاعات ولمكاتب الأعضاء بالمبنى,

وأظهر أحد مقاطع الفيديو لحظة إطلاق النار على "مشاغب" من أنصار ترامب، وقتله.

وقال مدير المساءلة في مجلس النواب، جيمي راسكين، إن قضية فريقه ضد الرئيس السابق ترامب ستكون "قائمة على حقائق قاسية، وأدلة دامغة".

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، في أول جلسات محاكمة ترامب، على تبني القواعد التي وافقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أثناء تقديمه للقرار المنظم "لقد تم الاتفاق عليه من قبل مديري مجلس النواب ومستشار الرئيس السابق برعاية مشتركة من قبل الزعيم الجمهوري، وهو من الحزبين".

ويتهم ترامب بـ"التحريض على التمرد والعصيان" على خلفية الخطاب الذي ألقاه أمام حشد من أنصاره في العاصمة واشنطن، قبل أن يقتحم عدد من أنصاره مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، التي شكك ترامب في نزاهتها دون أي يقدم أي دليل على ذلك.

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