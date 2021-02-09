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الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار ينظم قواعد محاكمة ترمب

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الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار ينظم قواعد محاكمة ترمب الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح قرار ينظم قواعد محاكمة ترمب

مصراوي Masrawy

08:46 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

وكالات

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، في أول جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد بتهمة "التحريض على التمرد" على تبني القواعد التي وافقت عليها القيادة لتنظيم المحاكمة، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أثناء تقديمه للقرار المنظم "لقد تم الاتفاق عليه من قبل مديري مجلس النواب ومستشار الرئيس السابق وبرعاية مشتركة من قبل الزعيم الجمهوري، وهو من الحزبين".

ويتهم ترامب بـ"التحريض على التمرد والعصيان" على خلفية الخطاب الذي ألقاه أمام حشد من أنصاره في العاصمة واشنطن، قبل أن يقتحم عدد من أنصاره مبنى الكونغرس أثناء جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، التي شكك ترامب في نزاهتها دون أي يقدم أي دليل على ذلك.

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