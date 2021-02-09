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مصراوي Masrawy

مصر - (أ ش أ)

أسفرت اجتماعات قادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية التي عقدت يومي 8 و9 فبراير الجاري عن التوصل إلى توافق وطني حول موضوعات الشراكة والانتخابات بكافة مراحلها.

ووجهت الفصائل الفلسطينية الشكر إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعم ورعاية سيادته للحوار الوطني الفلسطيني.

وأكد المشاركون في الاجتماعات أن هذا الاتفاق يعد تطورا محورياً في عملية المصالحة وخطوة إيجابية للغاية نحو إنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وأن الاتفاق لم يكن يتم إلا بدعم ورعاية جمهورية مصر العربية.

ودعت مصر الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في شهر مارس المقبل.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ إجراءات مصرية لفتح منفذ رفح ودعم مواطني قطاع غزة

ولفت المشاركون في اجتماعات الفصائل الفلسطينية إلى أن هذه الاجتماعات تتم بالتزامن مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتشغيل منفذ رفح في إطار سعي مصر لتحسين الأوضاع بقطاع غزة.

وقد اختتمت أعمال الجلسات بإصدار وثيقة البيان الختامي للحوار الوطني بإسم قادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية.