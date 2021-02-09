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البرلمان الفرنسي يمدد فترة تطبيق الطوارئ الصحية بالبلاد حتى الأول من يونيو

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البرلمان الفرنسي يمدد فترة تطبيق الطوارئ الصحية بالبلاد حتى الأول من يونيو البرلمان الفرنسي يمدد فترة تطبيق الطوارئ الصحية بالبلاد حتى الأول من يونيو

مصراوي Masrawy

08:41 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

باريس - (د ب أ)
وافق البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد حتى الأول من يونيو، وذلك بأغلبية 278 صوتًا مؤيدًا للتمديد مقابل 193 صوتًا ضده.

وتسمح حالة الطوارئ الصحية، التي تم تطبيقها لأول مرة في مارس من العام الماضي، للحكومة بفرض إجراءات احتواء شاملة لفيروس كورونا بما في ذلك حظر تجوال يبدأ في الساعة السادسة مساء .

وأثار التمديد الحالي، الذي من المقرر أن يستمر حتى الأول من يونيو جدلاً واسع النطاق، حيث صوّت ضده نواب من اليمين واليسار.

ويتزايد الشعور بالضجر والإنهاك تجاه الإغلاق في فرنسا، حيث ترتفع على نحو متزايد أصوات أصحاب المطاعم في مطالبهم بالسماح لهم بإعادة فتح أعمالهم، وكذلك منتجعات التزلج التي تدفع وتضغط أيضًا من أجل رفع القيود.

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