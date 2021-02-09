بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير مقابر أخميم الجديدة بحي الكوثر

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقابر أخميم الجديدة بحي الكوثر، وذلك بتكلفة إجمالية 9.5 مليون جنيه، للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع وإزالة أي معوقات.

وأوضح الفقي أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، والتي تشمل إنشاء مسجد جديد على مساحة 450 مترًا مربعًا، يسع من 300 إلى 400 مصلي، وإنشاء عدد 2 معضمة بمسطح 228 متر مربع لنقل الرفاة من المقابر القديمة، ورفع كفاءة السور، واستراحات المشيعين، وبيوت الحفارين، وإنشاء عدد 2 غرفة أمن وتنسيق الموقع العام.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل إنشاء 300 مقبرة جديدة بمساحة 35 متر مربع لكل مقبرة كتوسعات مستقبلية.

رافق محافظ سوهاج خلال جولته أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، العميد خالد حلاوة مدير المشروعات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، هلال زكي رئيس حي الكوثر.

يذكر أن مقابر أخميم الجديدة بحي الكوثر أقيمت بدلا من الجبانات القديمة بمدينة أخميم بعد قرار منع الدفن بها، وتقع على مساحة 70 فدانًا، وتحتوي على حوالي 10 آلاف مقبرة فردية وجماعية، ومساحة 3 أفدنة فضاء داخل السور للتوسعات المستقبلية، و75 مقبرة إضافية للحالات التي ليس لها مقابر، بالإضافة إلى 3 استراحات للمشيعين، و6 استراحات للفحارين.