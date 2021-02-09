محافظ دمياط تجدد التعاقد على المزرعة السمكية بالرطمة

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مصراوي Masrawy



دمياط - محمد إبراهيم:

وقعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور صلاح الدين علي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، اليوم الثلاثاء، عقد تجديد إيجار المزرعة السمكية بالرطمة لصالح المحافظة.

جاء توقيع العقد، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وقالت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء، إن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة للبدء في أعمال التطوير للمزرعة التي تقع على مساحة ١٨٥٦ فدانا، وتضم خمسة أحواض للاستزراع السمكي، كما نوهت إلى أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة المزرعة السمكية لتعظيم الفائدة منها ورفع إنتاجيتها.