تسمم 5 أشخاص تناولوا كشري فاسدًا في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بتسمم، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تناولهم طعامًا فاسدًا في مركز أخميم في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كل من "محمود. ز" 33 عامًا، "نوران. ز" 26 عامًا، "حنان. ع" 37 عامًا، "علي. س" 63 عامًا، "محمد. م" 35 عامًا، مصابين بإعياء وقيء مستمر.

أفاد المصابون بحدوث إصابتهم عقب تناولهم طعامًا فاسدًا "كشري" من أحد المطاعم دائرة مركز شرطة سوهاج.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.