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"أنت عاوز تقتل أمي.. سيبها تروح لحالها".. تفاصيل اتهام طفل بقتل زوج والدته

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"أنت عاوز تقتل أمي.. سيبها تروح لحالها".. تفاصيل اتهام طفل بقتل زوج والدته "أنت عاوز تقتل أمي.. سيبها تروح لحالها".. تفاصيل اتهام طفل بقتل زوج والدته

مصراوي Masrawy

08:28 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات نيابة الطفل بالقاهرة في القضية رقم 1891 لسنة 2020، تفاصيل اتهام "محمد. م" عاطل، 17 سنة، بقتل زوج والدته المجني عليه أحمد علي داخل منزلهما بالزيتون.

واتهمت النيابة في أمر إحالتها - حصل مصراوي على نسخة منه - المتهم "محمد" بأنه في 12 أكتوبر 2020 بدائرة قسم شرطة الزيتون وحال كونه طفلًا جاوز الخامسة عشر ولم يبلغ سن الـ18 بأن قتل المجني عليه أحمد علي - زوج والدته - من غير سبق إصرار.

وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين والدة المتهم وزوجها 54 عامًا (مقاول) تطورت إلى مشاجرة، فاستل المتهم سكينًا وسدد للضحية طعنة نافذة في الصدر وجروح في اليد اليسرى أودت بحياته، ثم فرّ هاربًا حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه في شقة تحت الإنشاء بالعقار محل الواقعة.

واعترف المتهم أمام النيابة أنه قبل الواقعة بيوم، كانت والدته وزوجها ينهيان أوراقًا في الأحوال المدنية لتصرف معاش والدها، وعند عودتهما نشبت بينهما مشادة بسبب "إن الأكل متعملش"، وفي اليوم الثاني ذهب المتهم ووالدته إلى المعاشات بمصر الجديدة، حيث فوجئًا بعدم وجود بعض الأوراق، فاتصلت بزوجها غاضبة ثم عادا للمنزل.

وبعد العودة للمنزل، فوجئ المتهم بزوج والدته يخرج من حجرة النوم غاضبًا ثم اتجه ناحيتها وبدأ في كيل الصفعات لها والضربات حتى نزفت، ثم توجه إليه بالسباب، فصعد باقي إخوته من شقة أسفلهم لمنعه من استمرار ضربها وبعدها تمكنت من الهرب خارج الشقة فتبعها وجثم فوق صدرها على الأرض وظل يوجه لها اللكمات حتى نجحوا في إبعاده فعاد للشقة مرة أخرى.

وأضاف المتهم أن زوج والدته خرج مرة أخرى وبيده ساطور، فصرخ فيه "أنت عاوز تقتل أمي.. سيبها تروح لحالها"، وظل ممسكًا بيده ليمنعه من قتلها، ثم استل سكين من المطبخ وسدد إليه طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته، على حد قوله.

ونظرت محكمة الطفل، المنعقدة بالأميرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم "محمد. م" بتهمة قتل زوج والدته، حيث استمعت لمرافعة دفاعه.

وقال المحامي عبدالرازق مصطفى، عضو بالائتلاف المصرى لحقوق الطفل، وعضو الدفاع عن المتهم، إن موكله كان في حالة الدفاع الشرعي عن النفس بموجب القانون المصري في المواد من ٢٤٥ و٢٤٦ قانون العقوبات والتي تعطي حق وتبيح للشخص استخدام القوة اللازمة لدرء خطر الحال الذي يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايته من هذا الخطر.

وأضاف "مصطفى" في تصريحات لمصراوي، أنه من المهم الإشارة إلى أن قضايا العنف الأسري جعلت من الطفل متهما في جريمة قتل، لأنه يدافع عن والدته لدرء خطر واقع من زوجها الذي كان يهدد حياته من خلال سلاح أبيض (ساطور).

وحجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم الشهر المقبل.

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