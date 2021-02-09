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بتوجيهات من .. ترسل مساعدات غذائية إلى السودان

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بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان بتوجيهات من .. ترسل مساعدات غذائية إلى السودان

مصراوي Masrawy

08:20 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:
أقلعت طائرتا نقل عسكري من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

يأني ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الشعب السودانى الشقيق في مختلف الأزمات والمحن؟

وأشاد مسئولو الجانب السوداني بالجهود المبذولة من جمهورية العربية لتقديم الدعم لأبناء القارة، معربين عن كامل التقدير والشكر للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يجابهها الشعب السوداني الشقيق.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسودان الشقيقة وإنطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة السمراء فى أوقات المحن والأزمات.

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مصراوي Masrawy

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