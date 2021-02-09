أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير الخارجية العراقي: زيارتي لمكتبة الإسكندرية دخول للتاريخ والحضارة والثقافة المصرية

Print
وزير الخارجية العراقي: زيارتي لمكتبة الإسكندرية دخول للتاريخ والحضارة والثقافة المصرية وزير الخارجية العراقي: زيارتي لمكتبة الإسكندرية دخول للتاريخ والحضارة والثقافة المصرية

مصراوي Masrawy

08:24 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

- (أ ش أ)

قال وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، إن زيارته مكتبة الإسكندرية بمثابة الدخول إلى التاريخ والثقافة والحضارة المصرية القديمة والإنسانية بشكل عام، ومن يطلع على محتوياتها يتعرف على التاريخ من جديد.

واستقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية العراق، والوفد المرافق له، في زيارة تفقدية للمكتبة.

ووجه الوزير، الشكر إلى المكتبة وجميع العاملين بها على استقباله، معربًا عن سعادته بزيارة المكتبة التي تعد صرح حضاري وثقافي ومركز للبحوث.

واستمع الوفد العراقي، في مستهل الزيارة، لشرح تفصيلي لفكرة إنشاء مكتبة الإسكندرية القديمة، وإعادة إحيائها، كما اطلع على الوثائق العراقية المؤرشفة في المكتبة والتي يضم أعدادًا من جريدة العراق حصل عليها من دار الكتب العراقية.

وتجول الوفد؛ في متاحف المكتبة للتعرف على محتوياتها وعلى المكتبات المتخصصة التي تضمها، وفي الختام شاهد عرضًا سريعًا لتاريخ مصر من خلال البانوراما منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث.

وأهدت المكتبة عددًا من إصداراتها للضيف؛ وتتضمن "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" و"كتاب الأزهر" الذي يتضمن العلماء وخريجي الأزهر الشريف من دولة العراق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية