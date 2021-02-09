أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقارير بشأن تنظيم السلطات الروسية مظاهرات مؤيدة لبوتين

Print
تقارير بشأن تنظيم السلطات الروسية مظاهرات مؤيدة لبوتين تقارير بشأن تنظيم السلطات الروسية مظاهرات مؤيدة لبوتين

مصراوي Masrawy

08:23 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ)

تتزايد التقارير التي تفيد بأن السلطات الروسية تنظم مظاهرات تضامن مع الرئيس فلاديمير بوتين، وظهر في آخر هذه المظاهرات أشخاص في مدينة فولجوجراد يشكون من استدراجهم للمشاركة إلى مسيرة مؤيدة لبوتين بحجة تصوير موسيقي.

وذكرت بوابة إخبارية إقليمية أن العديد من الأشخاص حضروا الفعالية التي أقيمت الأسبوع الماضي معتقدين أنهم سيكونون مجاميع كومبارس في فيديو وطني لفرقة "لوبه" ذات الشعبية. وكان يتم مطالبتهم بالتلويح بالكشافات وهم يسيرون.

ونشر عضو في البرلمان الإقليمي في فولجوجراد مقطع فيديو لهذه الفعالية عبر تطبيق إنستجرام لاحقا، تظهر فيه أغنية لفرقة لوبه، ويحمل التعليق: "فلاديمير بوتين نحن خلفك بكل قلوبنا وأرواحنا". وقالت التقارير إن إدارة التعليم دعت على وجه التحديد المعلمين والأطباء وغيرهم من الموظفين العموميين للمشاركة.

وشهدت واقعة مماثلة شكوى طلاب من موسكو وبلجورود من استغلالهم في دعاية ترويجية لبوتين ونشرها سياسيون لاحقا دون علمهم. وتشتبه بوابة "زناك" المستقلة في أن حزب الموحدة المدعوم من الكرملين يقف وراء هذه الخطوات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

شبكة عيون الإخبارية