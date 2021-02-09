تسمم 5 أشخاص تناولوا كشري فاسد في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بتسمم، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تناولهم طعام فاسد في مركز أخميم في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كل من "محمود. ز" 33 عامًا، "نوران. ز" 26 عامًا، "حنان. ع" 37 عامًا، "علي. س" 63 عامًا، "محمد. م" 35 عامًا، مصابين بإعياء وقيئ مستمر.

أفاد المصابين بحدوث إصابتهم عقب تناولهم طعام فاسد "كشري" من أحد المطاعم دائرة مركز شرطة سوهاج.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها. وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.