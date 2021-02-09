أخبار عاجلة

هذه الأخطاء تتسبب بتفاقم مشكلة البثور على بشرتك -
اليوم.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع -
حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

فضيحة أرّقت الرئاسة لأشهر.. نيابة باريس تطالب بمحاكمة الحارس السابق لـ"ماكرون"

Print
فضيحة أرّقت الرئاسة لأشهر.. نيابة باريس تطالب بمحاكمة الحارس السابق لـ"ماكرون" فضيحة أرّقت الرئاسة لأشهر.. نيابة باريس تطالب بمحاكمة الحارس السابق لـ"ماكرون"
لائحة الاتهام تضمّ عدة جنح بينها العنف الإرادي

فضيحة أرّقت الرئاسة لأشهر.. نيابة باريس تطالب بمحاكمة الحارس السابق لـ

أعلنت نيابة باريس، اليوم (الثلاثاء)، أنها طلبت محاكمة الحارس الشخصي السابق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ألكسندر بينالا، في قضية تعنيف متظاهرين في 1 مايو (أيار) 2018 في العاصمة، وهي فضيحة وتّرت الإدارة الفرنسية لأشهر عدة.

وبيّن مصدر مقرب من الملف أن النيابة طلبت في مرافعتها النهائية في 2 فبراير (شباط)، محاكمة جنائية لأربعة أشخاص من بينهم "بينالا" الذي يبلغ حالياً 29 عاماً، في جنح عدة خصوصاً "العنف الإرادي" و"التدخل دون صفة في ممارسة وظيفة عامة" أو حتى "حمل سلاح غير مرخّص"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطلبت النيابة أيضاً محاكمة مساعده فانسان كراز، الذي كان موظفاً في حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، للتهم نفسها.

والاثنان متّهمان بسوء معاملة متظاهرين في ساحة كونترسكارب في وسط باريس، وكذلك في حديقة "جاردان دي بلانت" على هامش تظاهرة الأول من مايو.

ويعود القرار النهائي بشأن المحاكمة إلى قضاة التحقيق المكلفين بهذا الملف.

وأغرقت القضية التي كشفت عنها صحيفة "لوموند"، الأغلبية في دوامة سياسية وسط اعترافات وتقلبات، و"بينالا"، الذي كان مكلّفًا بأمن "ماكرون" خلال حملته الانتخابية عام 2017، كان يُعتبر فردًا من الدائرة الضيقة للرئيس ويهتمّ بتنقلاته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية