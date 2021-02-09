أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برئاسة المسحل ..  الوفد السعودي يزور مقر الاتحاد القطري لكرة القدم

Print
يحضر نهائي للأندية في الدوحة

برئاسة المسحل ..  الوفد السعودي يزور مقر الاتحاد القطري لكرة القدم

قام وفد الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة رئيس المجلس ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مقر الاتحاد القطري لكرة القدم.

وكان في استقبال المسحل لدى وصوله رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والأمين العام منصور الأنصاري، حيث تم خلال الزيارة مناقشة سبل التعاون بين الاتحادين بما يخدم المصالح المشتركة.

ويضم الوفد السعودي كلاً من الرئيس الأسبق للاتحاد أحمد عيد، ونائب رئيس الاتحاد خالد الثبيتي والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم.

وكان الوفد السعودي وصل إلى الدوحة، أمس الاثنين، تلبية للدعوة الكريمة من جانب رئيس الاتحاد القطري، حيث حضر الوفد مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما سيحضر المباراة النهائية المقررة الخميس المقبل.

برئاسة المسحل ..  الوفد السعودي يزور مقر الاتحاد القطري لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية كأس العالم

الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنيء الأهلي ببرونزية كأس العالم

8 الصبح - "8 الصبح sport" .. قراءة في نتائج المباريات النهائية لكأس العالم للأندية

8 الصبح - "8 الصبح sport" .. قراءة في نتائج المباريات النهائية لكأس العالم للأندية

بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية

بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية

بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية

بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية

شبكة عيون الإخبارية