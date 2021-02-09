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وساطة اتفاق السلام السوداني في تنقل رسالة من سلفاكير إلى البرهان

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وساطة اتفاق السلام السوداني في تنقل رسالة من سلفاكير إلى البرهان وساطة اتفاق السلام السوداني في تنقل رسالة من سلفاكير إلى البرهان

مصراوي Masrawy

07:49 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

السودان - (أ ش أ)

وصل إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، وفد وساطة اتفاق السلام السوداني، من دولة جنوب السودان، برئاسة المستشار توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، حاملا رسالة من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وكان في استقبال الوفد في مطار الخرطوم الدولي، عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي.

وقال المستشار توت قلواك، في تصريح صحفي، إن الوفد يحمل رسالة من سلفاكير إلى البرهان، مهنئا فيها بالإنجازات الكبرى والخطوات الإيجابية التي يشهدها السودان، لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ومن بينها استكمال مجلس السيادة وتشكيل مجلس الوزراء، مؤكدا أن دولة جنوب السودان، ستواصل مع مجلسي السيادة والوزراء مسيرة السلام في السودان.

ودعا المستشار توت قلواك، إلى انتهاج الحوار وسيلة لاحتواء أي تطورات على الحدود الشرقية للسودان، مؤكدا حرص جوبا على السلام في المنطقة والإقليم.

ويضم الوفد المرافق لمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان، وزيرة الخارجية بياترس خميس واني، ووزير شئون شرق أفريقيا دينق ألور، ومدير جهاز الأمن أكول كور.

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