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محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

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محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

مصراوي Masrawy

07:45 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بالقاعة الزجاجية بكورنيش النيل لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام الجاري، للديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

وذلك في حضور حازم عمر نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الصحة والإسكان والتنظيم والإدارة والتموين والشباب والرياضة والقوى العاملة والطرق والنقل والري والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ومسؤولي التخطيط ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ قنا على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقًا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، مضيفًا أنه جرى إعداد وتجهيز الخطة الاستثمارية للعام الحالي لتراعي احتياجات المواطن الأساسية، حيث تم وضع أولويات للمشروعات الخدمية الهامة التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر.

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