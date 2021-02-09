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‫ "التجارة" تشهّر بصاحب تموينات عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

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‫ "التجارة" تشهّر بصاحب تموينات عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية ‫ "التجارة" تشهّر بصاحب تموينات عرضت منتجات غذائية منتهية الصلاحية

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شهَّرت وزارة التجارة بصاحب تموينات بمدينة أبها إثر صدور حُكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة والعامل المسؤول من جنسية سودانية بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ وذلك بحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بأبها، والمتضمن غرامة مالية، والسجن لمدة 15 يومًا لصاحب المنشأة، والسجن لمدة شهر للعامل المسؤول، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفَين.

وتواصل وزارة التجارة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث وزارة "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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