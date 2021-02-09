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"صندوق تطوير العشوائيات" يكشف حقيقة إزالة حي الحسين

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"صندوق تطوير العشوائيات" يكشف حقيقة إزالة حي الحسين "صندوق تطوير العشوائيات" يكشف حقيقة إزالة حي الحسين

مصراوي Masrawy

07:35 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

أكد خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أهمية خطة تطوير القاهرة الإسلامية، لاسيما وأنها تستهدف إعادة رونق المنطقة من جديد.

وأضاف: "الناس فاهمة إننا هنزيل منطقة الحسين أو اللي حوليها، لا مش هنزيل منطقة الحسين، إنما نعمل على التطوير والتحسين، فإذا كان هناك منزلاً بحالة جيدة انشائيا لكن مشوه للطابع الاسلامي، لن نزيله، سنغير الواجهة لتكون ذات طابع إسلامي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة بيان وزير الإسكان عاصم الجزار عن الفترة 2018-2020 والذي ألقاه خلال الجلسة العامة.

وأضاف "صديق"، أنه يتم العمل أيضا على إعادة ترميم الوكالات بالمنطقة مثل وكاله محمد بك وغيرها، للتحول لمزارات سياحية من جديد.

وأشار إلى أنه جاري العمل علي قدمًا وساق لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لافتًا إلى إشراف اللجنة العليا المشكلة بقرار مجلس الوزراء، على تنفيذ مشروعات التنمية بكل المحافظات وإنشاء مشروعات حضارية متكاملة الخدمات على غرار مشروعات: "الأسمرات، وبشاير الخير".

وقال صديق، إنه تم ترتيب الأولويات، وشملت الخطة العاجلة بالمرحلة الأولى، 42 مشروعًا سيتم تنفيذها في 14 محافظة، مشيراً إلى أنه تم صب الأساسات في محافظة السويس.

من جانبه أثنى رئيس لجنة الإسكان والمرافق النائب عماد سعد حمودة، بجهود صندوق تطوير العشوائيات، مشيراً إلى أن جهود تطوير العشوائيات التي بدأتها الدولة في ضوء توجيهات الرئيس تلقي بآثارها الإيجابية علي تغيير الإنسان، قائلاً: "لقد قمت بزيارة الأسمرات.. وسنجد بزيارتك إليها أن المباني ليست فقط من تغيرت بأن يسكن أهالينا في شقة جديدة، لكن كذلك السلوك اتغير، شفتهم حاجة تانية وتفرح".

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