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عضو بـ"إسكان النواب": القيمة الدفترية لأراضي الأوقاف تقدر بتريليون و300 مليار جنيه

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عضو بـ"إسكان النواب": القيمة الدفترية لأراضي الأوقاف تقدر بتريليون و300 مليار جنيه عضو بـ"إسكان النواب": القيمة الدفترية لأراضي الأوقاف تقدر بتريليون و300 مليار جنيه

مصراوي Masrawy

07:34 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


كتب- مصراوي:
فجر النائب أشرف الشبراوى أبو العلا عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أزمة أراضي وزارة الأوقاف آلتي لا تحقق الاستفادة المنتظرة منها للدولة باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية الهامة.

وقال أبو العلا الشبراوي، إن القيمة الدفترية لأراضي وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، طبقًا لآخر إحصاء، تقدر بتريليون و300 مليار جنيه وتدر عائدًا 1.5٪ وهذا العائد منخفض جدًا.

وطالب عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، بضرورة الفصل في إداره الأراضي والعقارات التابعة لوزارة الأوقاف وإسناد ملف الإدارة لوزارة الإسكان وأن يكون العائد لوزارة الأوقاف لعدم خلط الدعوة بالبيزنس.

وطالب "أبو العلا الشبراوى"، على ضرورة تخفيض قيمة إيجار الأراضي التابعة للأوقاف ورفع المكافأة لخطباء المساجد الذين يعملون بنظام المكافأة الشهرية.

وأكد أن ملف أراضي وأصول وزارة الأوقاف المنتشرة في ربوع الجمهورية يحتاج إلى وقفة حقيقية، لأنه يعتبر مورد جوهري من موارد الدولة التي هي في أمس الحاجة إليها حاليًا في ظل المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها حاليًا وبحاجة إلى تمويلات كبيرة مؤكدًا أن الخطوة الأولى في إدارة ملف أراضي الأوقاف ينبع أولًا من الإدارة وإسنادها لوزارة الإسكان.

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