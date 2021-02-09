أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فريق الادعاء بمحاكمة يقدم المذكرة القانونية النهائية

Print
فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يقدم المذكرة القانونية النهائية فريق الادعاء بمحاكمة يقدم المذكرة القانونية النهائية

مصراوي Masrawy

07:43 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قدم نواب الكونجرس المسئولين عن ملف عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، اليوم الثلاثاء، مذكرتهم القانونية النهائية حول العزل.
وذكرت "سي إن إن" الأمريكية، أن المذكرة النهائية ردت على ما جاء في موجز فريق ترامب، وعاينت الحجج التي سيتم عرضها في مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة.
وأشارت الشبكة إلى أن المسؤولين عن الملف ردوا في موجزهم على الحجج القانونية "التي لا تستحق عناء الرد" للرئيس السابق ترامب و"التأكيدات التي لا أساس لها".
يشار إلى أنه من المقرر بدء جلسات المحاكمة في وقت لاحق اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي، والتي ستستمر لعدة أيام، حيث أشارت الشبكة إلى أن عددًا من أعضاء المجلس من الحزب الديمقراطي يتوقعون الوصول إلى تصويت نهائي بحلول الأحد أو الاثنين المقبلين، في حالة لم يكن هناك شهود.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

"يريد إبقاء النار مشتعلة".. كاتب أمريكي يُحلل بيان ترامب بعد تبرئته

"يريد إبقاء النار مشتعلة".. كاتب أمريكي يُحلل بيان ترامب بعد تبرئته

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

شبكة عيون الإخبارية