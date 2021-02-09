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محكمة تايلاندية ترفض الإفراج عن 4 نشطاء على خلفية إهانة الذات الملكية

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محكمة تايلاندية ترفض الإفراج عن 4 نشطاء على خلفية إهانة الذات الملكية محكمة تايلاندية ترفض الإفراج عن 4 نشطاء على خلفية إهانة الذات الملكية

مصراوي Masrawy

07:34 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

بانكوك - (د ب أ)

رفضت محكمة تايلاندية اليوم الثلاثاء، الإفراج بكفالة عن أربعة نشطاء مؤيدين للديمقراطية متهمين بمخالفة قانون العيب في الذات الملكية في البلاد أثناء قيادتهم لحركة تدعو إلى إصلاح النظام الملكي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتم احتجاز المحامي أرنون نامبا والزعيم الطلابي باريت تشواراك واثنين آخرين، وهم في انتظار قرار المحكمة بشأن التهم التي وجهتها الشرطة ومكتب المدعي العام إليهم.

ودفع قرار المحكمة الجماعات المؤيدة للديمقراطية إلى الدعوة إلى تنظيم مسيرة في وسط بانكوك للضغط من أجل الإفراج الفوري عن القادة.

ويذكر أن أرنون وباريت من بين النشطاء الذين قادوا حركة كسرت المحظورات القديمة المتعلقة بمناقشة النظام الملكي الذي يقع على رأس السلطة في تايلاند والتشكيك فيه علنًا.

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