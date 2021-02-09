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مصراوي Masrawy

الرياض - (د ب أ)

أغلقت السلطات السعودية الدينية اليوم الثلاثاء، 12 مسجدًا مؤقتا في عدد من مناطق المملكة بعد إصابة عدد المصلين بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء "إنه تم إغلاق 12 مسجدًا ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين 22 مسجدًا بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين".

وأوضت أنه تم "فتح 6 من المساجد التي تم إغلاقها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم.