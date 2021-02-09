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: إغلاق 12 مسجدًا بعد إصابة عدد من المصلين بكورونا

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السعودية: إغلاق 12 مسجدًا بعد إصابة عدد من المصلين بكورونا : إغلاق 12 مسجدًا بعد إصابة عدد من المصلين بكورونا

مصراوي Masrawy

07:32 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ)

أغلقت السلطات الدينية اليوم الثلاثاء، 12 مسجدًا مؤقتا في عدد من مناطق المملكة بعد إصابة عدد المصلين بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء "إنه تم إغلاق 12 مسجدًا ليصل مجموع ما أغلق خلال يومين 22 مسجدًا بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين".

وأوضت أنه تم "فتح 6 من المساجد التي تم إغلاقها بعد الانتهاء من التعقيم في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم".

وأشارت إلى أن المساجد المغلقة يتم فتحها بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية والتعقيم.

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