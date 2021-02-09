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كيف أنقذت الحماية المدنية أهالي أبو النمرس من كارثة؟

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كيف أنقذت الحماية المدنية أهالي أبو النمرس من كارثة؟ كيف أنقذت الحماية المدنية أهالي أبو النمرس من كارثة؟

مصراوي Masrawy

07:52 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

حال سرعة وصول رجال الإطفاء إلى موقع اندلاع حريق في "تريلا" مُحملة بأسطوانات غاز منزلية دون وقوع كارثة محققة بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.

اليوم الثلاثاء، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة مُحملة بأسطوانات غاز

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المنة بالجزة بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان مدير إطفاء الجنوب.

وتبين نشوب الحريق بمقدمة السيارة نتيجة ماس كهربائي، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة عل الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها إلى الأسطوانات.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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