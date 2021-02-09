دهسه بسيارته انتقامًا.. إحالة أوراق عامل قتل مُسنًا بالشرقية للمفتي

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الشرقية- فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، إحالة أوراق عامل بالمقاولات إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الأول من مارس المُقبل للنُطق بالحكم، بعد إدانته في القضية رقم 10054 جنايات منيا القمح لسنة 2020، بقتل مُسن دهسًا، بعدما تسبب الأخير في عزله من وظيفته.

كان مستشفى منيا القمح المركزي استقبل المجني عليه فتحي محمد مهدي غانم، جثة هامدة متأثرًا بكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "نجيب.م.ع.س" 27 عامًا، عامل بالمقاولات، مُقيم بقرية "شيبة قش" التابعة لمركز منيا القمح، بسبب خلافات سابقة بينه وبين المتهم.

كما تبين أن المتهم سبق واستولى على أموال المجني عليه بطرق احتيالية، بعدما أوهمه بتشغيل نجله في إحدى الوظائف الحكومية، وحرر المجني عليه وقتها البلاغ رقم 12408 جُنح منيا القمح لسنة 2017، والذي تسبب في عزل المتهم عن وظيفته، ليقرر المتهم الانتقام من المجني عليه ودهسه بسيارته الخاصة رقم 89738 ملاكي شرقية.