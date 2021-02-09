نيجيريا تنفي تسجيلها إصابات بسلالة كورونا الجنوب إفريقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

نيجيريا - (أ ش أ)

نفت الحكومة الفيدرالية النيجيرية اليوم الثلاثاء، تسجيل حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا الجنوب الإفريقية.

وقال المدير العام لمركز نيجيريا لمكافحة الأمراض، شيكوي إيكويزو، إن السلالة الجنوب إفريقية تثير قلق علماء الأوبئة والعلماء بسبب قدرتها على التحور بأعداد كبيرة ، مما يجعل بعض اللقاحات أقل فعالية.

وكشف النقاب في مؤتمر صحفي اليوم عن ظهور 13 حالة من السلالة السائدة في المملكة المتحدة ، في البلاد، إذ تم اكتشاف 6 حالات في "لاجوس" و5 حالات في "أوسون"، وواحدة في كل من "كوارا"، و"إقليم العاصمة الفيدرالية".

وأكد أنه تم إرسال فرقًا طبية لإجراء زيارات إشرافية في كل ولاية في أنحاء البلاد، وأن الفرق ستراقب جهود مكافحة كورونا الحكومية، لتقديم المساعدة الفنية لمواجهة أي تحديات، وتكثيف إجراءات الاختبار والتتبع من خلال ضمان وجود مواقع لجمع العينات على مستوى البلاد.