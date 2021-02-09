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تونس ترحب باعتزام الولايات المتحدة العودة إلى مجلس حقوق الإنسان

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تونس ترحب باعتزام الولايات المتحدة العودة إلى مجلس حقوق الإنسان تونس ترحب باعتزام الولايات المتحدة العودة إلى مجلس حقوق الإنسان

مصراوي Masrawy

07:20 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

تونس - (أ ش أ)

أعرب وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه باعتزام الإدارة الأمريكية الجديدة العودة إلى مجلس حقوق الإنسان، واستئناف التعاون مجددا مع هذا الهيكل الأممي المهم، للمساهمة في دعم وتعزيز حقوق الإنسان.

وشدد وزير الخارجية التونسي، في بيان، على أن التحدي الأكبر القائم في خضم هذه المرحلة الدقيقة التي يشهدها العالم، هو معالجة جميع المسائل ضمن مقاربة شاملة وجامعة قائمة على التضامن والانسجام.

وأكد الجرندي على أن التعاون متعدد الأطراف ليس خيارا وإنما هو ضرورة، مبرزا أهميته في تعزيز الأركان الثلاثة للأمم المتحدة المتمثلة في التنمية المستدامة والأمن والسلم وحقوق الإنسان.

وجدد وزير الخارجية التونسي التزام بلاده بمواصلة التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ضمن هذه المساعي المشتركة والانخراط التام في الجهود المبذولة لإعلاء قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بحسب البيان.

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