الأمم المتحدة تدعو لإدراج لاجئي فلسطين في الحملة العالمية للتطعيم ضد كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

رام الله - (د ب أ)

دعا مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إلى إدراج لاجئي فلسطين في الحملة العالمية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وصرح مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني في بيان "إنني أعول على المجتمع الدولي لضمان توفر اللقاحات للاجئين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لاجئي فلسطين".

وقال لازاريني إن هذه الجائحة القاتلة لا تعرف الحدود ولا تفرق بين الغني والفقير، أو بين اللاجئ وغير اللاجئ، الطريقة الوحيدة التي سنقوم بها بهزيمة الفيروس هي من خلال الجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف المسؤولة دونما تمييز.

وذكر البيان أن مفوض أونروا تلقى اليوم الجرعة الأولى من لقاحي كوفيد-19 في رام الله من خلال وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية.

وشجع لازاريني الموظفين في أونروا تلقي اللقاح الذي وصفه بأنه الأداة الأكثر فعالية لمنع انتشار الفيروس وتقليل آثاره الصحية.

وأكد أن أونروا تتعاون عن كثب مع السلطات الصحية المحلية في العمل على رفع الوعي بسلامة ومدى توفر المطعوم، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الأخرى حيثما تكون هناك حاجة لها.