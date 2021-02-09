أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"موارد الرياض" تنفذ 1000 زيارة تفتيشية وترصد 90 مخالفة وإنذارًا

Print
لمتابعة التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة

نفذت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال اليومين الماضية 1000 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في مواقع متفرقة من العاصمة الرياض؛ لمتابعة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن رصد ما يقارب من 90 إنذاراً ومخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية وتم اتخاذ اللازم حيالها.

يُشار إلى أن هذه الزيارات تتم بشكل يومي وفق جدولة إدارة التفتيش بالمنطقة والبلاغات الواردة عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

بالفيديو.. مزارع سوداني يصطاد تمساحًا عملاقًا التهم شخصَيْن

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيَّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

أهالي قرية ثجر الأسفل بتثليث يشكون من ضعف شبكات الاتصالات

شبكة عيون الإخبارية