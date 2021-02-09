بعد توقف 12 عامًا.. بدء أعمال تنفيذ محطة صرف شكشوك بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم - حسين فتحي:

أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بدء تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي في قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، بتكلفة 100 مليون جنيه، والذي يخدم أكثر من 30 ألف نسمة من أهالي القرية وتوابعها، بعد أن كان متوقفًا لأكثر من 12 عامًا.

ذكرالدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم أن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بشكشوك، جاء بعد عقد عدد من اللقاءات ـ خلال الفترة السابقة ـ مع الجهات المعنية من جانب ومع أهالي قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي من جانبٍ آخر، لبحث ومناقشة أفضل الآليات لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتعويض الأهالي المتضررين من نزع جزء من أراضيهم للمشروع.

وأوضح المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم، إلتقى عددٍا من أهالي قرية شكشوك، لمناقشة آليات صرف تعويضات الأهالي المتضررين، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مركز ومدينة أبشواي.

وأكد المحافظ أن هناك التزام بالتنسيق الذي جرى وجميع الجهات بسداد كافة التعويضات للأهالي. كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستعانة بأهالي القرية في تنفيذ أعمال المشروع.​