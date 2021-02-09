بعد توقف 12 عامًا.. بدء أعمال تنفيذ محطة صرف شكشوك بالفيوم

مصراوي Masrawy
07:24 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
الفيوم - حسين فتحي:
أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بدء تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي في قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، بتكلفة 100 مليون جنيه، والذي يخدم أكثر من 30 ألف نسمة من أهالي القرية وتوابعها، بعد أن كان متوقفًا لأكثر من 12 عامًا.
ذكرالدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم أن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بشكشوك، جاء بعد عقد عدد من اللقاءات ـ خلال الفترة السابقة ـ مع الجهات المعنية من جانب ومع أهالي قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي من جانبٍ آخر، لبحث ومناقشة أفضل الآليات لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية، وتعويض الأهالي المتضررين من نزع جزء من أراضيهم للمشروع.
وأوضح المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم، إلتقى عددٍا من أهالي قرية شكشوك، لمناقشة آليات صرف تعويضات الأهالي المتضررين، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس خالد منتصر مدير عام المساحة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ورئيس مركز ومدينة أبشواي.
وأكد المحافظ أن هناك التزام بالتنسيق الذي جرى وجميع الجهات بسداد كافة التعويضات للأهالي. كما وجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالاستعانة بأهالي القرية في تنفيذ أعمال المشروع.