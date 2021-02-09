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شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

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شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

مصراوي Masrawy

06:58 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة أيام (الأربعاء - الخميس- الجمعة).

وأوضحت الهيئة أن طقس الأربعاء دافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 25-13، السواحل الشمالية 22-14، جنوب سيناء 29-15، شمال الصعيد 27-10، جنوب الصعيد 30-13.

وأشارت الهيئة، إلى أن الظواهر الجوية عبارة عن ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون كثيف أحيانًا، كما تنشط الرياح أحيانًا.

وأضافت الهيئة، أن طقس الخميس، دافئ نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 24- 13، السواحل الشمالية 23- 14، جنوب سيناء 29- 15، شمال الصعيد 27 - 10، جنوب الصعيد 30- 13.

وأشارت الهيئة إلى أن الظواهر الجوية عبارة عن ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون كثيف أحيانا، كما تنشط الرياح أحيانا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الجمعة مائل للدفء على أغلب المناطق نهارا، بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وأكدت الهيئة أن الظواهر الجوية عبارة عن ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون كثيف أحيانا، كما تنشط الرياح أحيانا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 22-13، السواحل الشمالية 21-14، جنوب سيناء 27-15، شمال الصعيد 24-10، جنوب الصعيد 30-13.

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