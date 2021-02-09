كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت الساعات القليلة الماضية، أخبارًا مهمة على الساحة المحلية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، لبحث آفاق التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة".

كما وافق البرلمان على نص المادة الأولى من مشروع قانون المرور المقدم من الحكومة، والتي تنص على تحديد زيادة سنوية بنسبة 6% من أصل قيمة الرسوم المفروضة على تراخيص المركبات.

ويستعرض (مصراوي) أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية: