أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

توفيرًا للنفقات.. وزيرة الهجرة: "مش عايزة أزود مكاتب بالخارج"

Print
توفيرًا للنفقات.. وزيرة الهجرة: "مش عايزة أزود مكاتب بالخارج" توفيرًا للنفقات.. وزيرة الهجرة: "مش عايزة أزود مكاتب بالخارج"

مصراوي Masrawy

06:53 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة ليس لديها مكاتب أو مستشارين لها في الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، ردا على مداخلة النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، وسؤالها عن عدم وجود مكاتب للوزارة في الخارج.

وتابعت الوزيرة: "مش عايزة أزود مكاتب في الخارج، هناك مكاتب لوزارتي القوي عاملة، والخارجية، ومش عايزة أزود أعباء على الموازنة العامة للدولة، فليس لدى الوزارة مستشارين للهجرة في الخارج، حتي لا يستغل أحد ذلك".


واستكملت: "أنا دائما مساندة للقوي الناعمة في الخارج، ومبادرة خلينا سند لبعض في الخارج، وكانت هناك مشاركة جيدة من الجاليات المصرية في الخارج"، وتابعت: "المصريين في الخارج جدعان وبيجروا في كل حتة معايا، وبيقفوا معانا، هما دول قوتنا".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية