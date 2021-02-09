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"الأعلى للآثار": مد إقامة معرض "ملوك الشمس" بالتشيك لنهاية يونيو

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"الأعلى للآثار": مد إقامة معرض "ملوك الشمس" بالتشيك لنهاية يونيو "الأعلى للآثار": مد إقامة معرض "ملوك الشمس" بالتشيك لنهاية يونيو

مصراوي Masrawy

06:43 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- مصراوي:
وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إتفاقية تمديد معرض "ملوك الشمس" المقام حاليًا بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ، ليستمر حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١، حيث استمر المعرض لمدة 6 أشهر بمكان عرضه بالمتحف، وكان من المقرر انتهائه خلال شهر فبراير الجاري.

وأوضح وزيري أن مد فترة عرض المعرض جاءت بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١ ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠، مشيرا إلى أن المعرض يلاقي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين التشيك، حيث يعد أول معرض للآثار المصرية في براغ، وأكبر معرض آثار للدولة القديمة.

جدير بالذكر أن معرض ملوك الشمس، افتتحه رئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي السيد لوبومير زاورالك، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في ابوصير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

يضم المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.

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