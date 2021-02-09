إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ناعمة.. وهيفاء وهبي تخطف الأنظار

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مصراوي Masrawy



كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

- منة فضالي:

طلت الفنانة منة فضالي تيشرت باللون الأسود، مزود بأكمام مع بنطلون جينيز غامق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- بوسي:

ارتدت المطربة بوسي بليزر باللوني الرصاصي والأسود، مزود بأكمام وأزرار باللون الذهبي من الأمام، ونسقت أسفله شميز وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- علا أحمد:

ظهرت الفنانة علا أحمد بفستان باللون الأزرق بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيقة الشعر المرفوع لأعلى.

- مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الكاشمير، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

- ريا أبي راشد:

أما الإعلامية ريا أبي راشد ارتدت فستان قصير باللوني الأسود والكاشمير، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكاشمير، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

كما ارتدت الفنانة نسرين طافش تيشر باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود مع جاكيت باللون الفضي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

- درة

شاركت الفنانة درة متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي " إنستجرام".

وأطلت الفنانة درة بإطلالة أنيقة وجذابة ومميزة، إذ ارتدت بلوفر باللون الأوف وايت، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت درة أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا.

- هيفاء وهبي:

كما نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة تشارك متابعيها عبر حسابها الشخصي " إنستجرام".

وارتدت هيفاء تيشرت باللون الأوف وايت مع بنطلون جينيز فاتح وجاكيت طويل باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأخضر ونظارة شمس باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.