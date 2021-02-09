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مصرع طفل غرقًا في بئر بأرض زراعية في بني سويف

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مصرع طفل غرقًا في بئر بأرض زراعية في بني سويف مصرع طفل غرقًا في بئر بأرض زراعية في بني سويف

مصراوي Masrawy

06:52 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:
لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقًا في بئر بأرض زراعية في قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى اهناسيا المركزي بوصول محمد هاني علي 3 أعوام، جثة هامدة، توفي غرقًا في بئر بأرض زراعية بقرية قاي التابعة لدائرة المركز.

تبين من التحريات أن الطفل أثناء تواجده مع أسرته بالأرض الزراعية، غافل أسرته ليلهو بالقرب من البئر، فسقط فيه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​

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