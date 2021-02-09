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مصادر "سبق": الإطاحة بعمالة تسرق المنتجات البترولية وتبيعها مغشوشة للمستهلكين

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مصادر "سبق": الإطاحة بعمالة تسرق المنتجات البترولية وتبيعها مغشوشة للمستهلكين مصادر "سبق": الإطاحة بعمالة تسرق المنتجات البترولية وتبيعها مغشوشة للمستهلكين
رصدتهم فرق وزارة الطاقة وتم القبض عليهم داخل محطة وقود

مصادر

علمت "سبق" من مصادرها أن فرق التفتيش بوزارة الطاقة؛ ضبطت في كمين محكم عدداً من الشاحنات المستخدمة في نقل المنتجات البترولية من شركة "أرامكو" وتفريغها لدى محطة وقود "غير معتمدة" جنوب غرب محافظة السليل.

وأكدت المصادر أن فرق التفتيش بوزارة الطاقة، بالتعاون مع الجهات المختصة، ضبطت عدداً من العمالة من الجنسية الآسيوية؛ تخصصوا في سرقة البنزين من الناقلين المعتمدين بعد تعبئته من شركة أرامكو وتفريغه لديهم بداخل محطة وقود في مركز تمرة باتجاه الجنوب.

وأضافت أن فرق التفتيش الرقابية صادرت أجهزة تسجيل الكاميرات الخاصة بالمحطة وجهاز مدى المستخدم، ثم سحبت عينات للبنزين من كل شاحنة لتحليله، وحررت الواقعة بمحضر ضبط تمهيداً لتحويل القضية للجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات المتبعة في مثل ذلك.

وكانت محافظتا وادي الدواسر والسليل، شهدتا خلال الفترة الماضية تضرر عدد كبير من مركبات المواطنين نتيجة زيادة زيت المكنية بعد تعبئتها بالبنزين من محطات التوزيع؛ ووصل الأمر إلى منطقة نجران وكذلك محافظة رنية بالجهة الغربية؛ فيما اشتكى عدد من قائدي رالي داكار أثناء مرحلة الثالثة ومروره بالمحافظة من المشكلة نفسها.

ودعا ذلك الجهات الرقابية بوزارة التجارة إلى توجيه فرقها ومباشرة عشرات البلاغات المسجلة بعد توقف مركبات المواطنين والشخوص على محطات الوقود في محافظتي وادي الدواسر والسليل الشهر الماضي؛ للتأكد من الغش الحاصل في البنزين بعد تعبئة الشاحنات من أرامكو السليل ورصدها قبل ضبطهم صباح اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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