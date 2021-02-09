أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد بدئها اليوم.. ما الجدول الزمني لمحاكمة "

Print
بعد بدئها اليوم.. ما الجدول الزمني لمحاكمة "ترامب"؟ بعد بدئها اليوم.. ما الجدول الزمني لمحاكمة "
تخصيص 16 ساعة للدفاع والادعاء موزعة على يومين

بعد بدئها اليوم.. ما الجدول الزمني لمحاكمة

بدأت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، اليوم (الثلاثاء)، وفق جدول زمني تمخّض عن اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين، ويمتدّ لأيام.

وستقام جلسات يومية في فترة بعد الظهر باستثناء مساء الجمعة والسبت، وستبدأ الجلسات في كل يوم بحلف يمين وبدعوة إلى الهدوء، ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ لزوم الصمت "تحت طائلة دخول السجن"، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويكرس اليوم لنقاش قانوني حول دستورية المحاكمة، فمحامو "ترامب" يعتبرون أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل؛ لأنه غادر السلطة، إلا أن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق.

وستتاح ساعتان لكل طرف لتقديم حججه، وسيصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك لتحديد إن كانوا يريدون أن تستمر المحاكمة، وبما أن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ من غير المرجح أن تتوقف المحاكمة.

واعتباراً من ظهر غدٍ (الأربعاء) (الساعة 17,00 ت غ)، سيكون أمام كل من الادعاء والدفاع 16 ساعة، موزعة على يومين كحد أقصى لعرض حججهما.

وسيكون أمام أعضاء مجلس الشيوخ أربع ساعات، الاثنين المقبل، لطرح الأسئلة كتابيًّا على الطرفين، وسيتولى الادعاء والدفاع الكلام لمدة ساعة لكل منهما لطلب استدعاء شهود أو أدلّة إضافية أو الاحتجاج عليها، وسيعود لأعضاء المجلس البتّ في ذلك خلال تصويت بالغالبية البسيطة.

وتبقى نتيجة هذا التصويت مفتوحة على احتمالات عدة حتى لو أن الجمهوريين والديمقراطيين ولأسباب مختلفة يفضلون التقدم بسرعة في المحاكمة؛ ما قد يحملهم إلى الدفع في اتجاه التخلي عن طرح عناصر جديدة.

وفي حال اتفاق الأعضاء على الانتقال إلى المرحلة الأخيرة للمحاكمة، سيكون أمام الادعاء ساعتان لتقديم مرافعته، فيما سيتاح الوقت نفسه للدفاع للرد عليه، وقد ينسحب عندها أعضاء مجلس الشيوخ لفترة لإجراء مداولات ومن ثم الانتقال إلى الحكم.

وبموجب الدستور: ينبغي الحصول على تأييد ثلثَي أعضاء المجلس، أي 67 سناتورًا لإدانة "ترامب"، وفي حال أدين ينبغي على أعضاء المجلس التصويت مجددًا، لتجريده من أهلية الترشح للانتخابات، ويتطلّب في هذه الحالة توفر أغلبية بسيطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"يريد إبقاء النار مشتعلة".. كاتب أمريكي يُحلل بيان ترامب بعد تبرئته

"يريد إبقاء النار مشتعلة".. كاتب أمريكي يُحلل بيان ترامب بعد تبرئته

بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

محامي ترامب: منزلي تعرض لتخريب وواجهت تهديدات بالقتل

محامي ترامب: منزلي تعرض لتخريب وواجهت تهديدات بالقتل

لماذا لا يزال الجمهوريون يساندون ترامب؟

لماذا لا يزال الجمهوريون يساندون ترامب؟

شبكة عيون الإخبارية