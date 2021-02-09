غلق 3 معامل تحاليل طبية غير مرخصة في بني سويف (صور)

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بني سويف - حمدي سليمان:

نفذت إدارة العلاج الحر في مديرية صحة بني سويف حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز الفشن جنوب المحافظة، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وقد تمكنت الحملة التي أشرف عليها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة من تشميع وغلق 3 معامل للتحاليل الطبية، لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، ومطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.