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رئيس الوزراء يبحث مشروعا بـ"450 مليون دولار" مع ميركيوريا العالمية

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رئيس الوزراء يبحث مشروعا بـ"450 مليون دولار" مع ميركيوريا العالمية رئيس الوزراء يبحث مشروعا بـ"450 مليون دولار" مع ميركيوريا العالمية

مصراوي Masrawy

06:12 م الثلاثاء 09 فبراير 2021


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع مسئولي شركة ميركيوريا العالمية للطاقة، برئاسة المهندس ماجد شنودة، المدير التنفيذي للشركة.

وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الشركة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية المشروع المقترح من جانب شركة ميركيوريا، والخاص بتموين السفن، وتنفيذ هذا المشروع في منطقة قناة السويس، بما يسهم فى تعزيز أهمية المنطقة الاقتصادية، وزيادة دور المنطقة كمركز تنموي متكامل.

وخلال الاجتماع، عرض المدير التنفيذى لشركة ميركيوريا مقدمة عن الشركة التى تم تأسيسها عام ٢٠٠٤، وتعمل فيما يزيد على ٥٠ دولة حول العالم، بحجم أصول ثابتة يصل إلى ٢.٨ مليار دولار.

وأضاف أن الشركة مهتمة بالاستثمار فى منطقة قناة السويس، نظراً للأهمية الجغرافية البالغة لهذه المنطقة، ولكونها أحد أهم المناطق الاقتصادية الواعدة فى العالم.

وشرح رئيس شركة ميركيوريا المشروع المقترح من الشركة بحجم استثمارات يصل إلى ٤٥٠ مليون دولار، فى مجال تموين السفن، وجمع المخلفات البحرية وتنقية البيئة المائية، بالإضافة إلى خدمات الشحن، مضيفاً أن الشركة لديها مخطط زمنى للتنفيذ خلال مدة لا تزيد عن ٣٦ شهراً.

من جانبه، أشار وزير البترول إلى أن الشركة كانت على تواصل مع الوزارة منذ فترة، وهناك جوانب عدة للتعاون، خاصة أن قطاع البترول فى يمتلك مقومات البنية التحتية، والمهارات والخبرات البشرية التى يمكن توظيفها لخدمة كافة المشروعات المقترحة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال عملية التفاوض مع الشركة، وعرض تصور مقترح لخطة العمل بكافة تفاصيلها، حتى يتسنى سرعة التحرك لتنفيذه، فى ضوء ما للمشروع المقترح من أهمية، وما يمتلكه من جدوى اقتصادية.

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