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القارة الإفريقية تسجل أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بكورونا و95 ألف وفاة

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القارة الإفريقية تسجل أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بكورونا و95 ألف وفاة القارة الإفريقية تسجل أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بكورونا و95 ألف وفاة

مصراوي Masrawy

06:15 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

زامبيا - (أ ش أ)

أكد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إحدى الجهات التابعة للاتحاد الإفريقي، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في القارة السمراء بلغت 3 ملايين و667 ألف حالة.
وأظهرت إحصائيات المركز أن عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في القارة بلغت 95 ألف حالة وفاة، فيما تعافى 3 ملايين و192 ألف شخص.
وبينت الإحصائيات أن منطقة جنوب إفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررا من حيث عدد حالات الإصابة الإيجابية المؤكدة، تليها منطقة شمال إفريقيا.

ويعمل الاتحاد الإفريقي على حصول دول القارة على 300 مليون جرعة لقاح للتطعيم ضد ، عبر مبادرة "كوفاكس" الرامية إلى تسريع إتاحة أدوات مكافحة الفيروس لدى البلدان منخفضة الدخل.
يأتي ذلك بينما تنتشر بين مجتمعات دول القارة حالة من انعدام الثقة وازدهار الشكوك حول فعالية لقاحات "كورونا" في البلدان الإفريقية، مما يشكل مخاطر محتملة على حملات التحصين المستقبلية، فالمشاعر المناهضة للقاحات، غالبًا ما تغذيها الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتزدهر بالفعل في القارة السمراء.
يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما يسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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