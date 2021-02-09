توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة السويس ومعهد بحوث البترول

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السويس - حسام الدين أحمد

وقعت كلية هندسة البترول في جامعة السويس بروتوكول تعاون مع معهد بحوث البترول بالقاهرة، وذلك في إطار نهج الجامعة للانفتاح على مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس الجامعة، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون في عدة مجالات منها إجراء دورات تدريبية لطلاب الدراسات العليا بالكلية في المعهد، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالكلية وخبراء وأساتذة معهد بحوث البترول.

وأضاف رئيس جامعة السويس، في تصريحات صحفية، أن البروتوكول سيتيح الإمكانات المعملية بالمعهد لطلاب الدراسات العليا بالكلية وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، فضلاً استفادة الباحثين والمهندسين بالمعهد من إمكانات المعامل والأجهزة الموجودة الحديثة بالكلية.

وكان الدكتور الشرقاوي استقبل بمكتبه الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء بحضور نواب رئيس الجامعة والدكتور عبير شعيب عميد كلية هندسة البترول، إذ وقعت عميدة الكلية البرتوكول مع عميد معهد البترول.

وقالت الدكتورة عبير إنه جرى الاتفاق بين الطرفين على عقد دورات تدريبية لطلاب الكلية خلال فترة الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تبادل انتداب الأساتذة والباحثين والمهندسين العاملين بالمعهد لتدريس بعض المقررات ومشاريع التخرج بكلية هندسة البترول والتعدين أو محكمين لرسائل الماجستير والدكتوراة.