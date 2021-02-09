أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة السويس ومعهد بحوث البترول

Print
توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة السويس ومعهد بحوث البترول توقيع بروتوكول تعاون بين هندسة السويس ومعهد بحوث البترول

مصراوي Masrawy

06:22 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

السويس - حسام الدين أحمد

وقعت كلية هندسة البترول في جامعة السويس بروتوكول تعاون مع معهد بحوث البترول بالقاهرة، وذلك في إطار نهج الجامعة للانفتاح على مختلف الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.

وقال الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس الجامعة، إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق التعاون في عدة مجالات منها إجراء دورات تدريبية لطلاب الدراسات العليا بالكلية في المعهد، وإجراء بحوث تطبيقية مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالكلية وخبراء وأساتذة معهد بحوث البترول.

وأضاف رئيس جامعة السويس، في تصريحات صحفية، أن البروتوكول سيتيح الإمكانات المعملية بالمعهد لطلاب الدراسات العليا بالكلية وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية، فضلاً استفادة الباحثين والمهندسين بالمعهد من إمكانات المعامل والأجهزة الموجودة الحديثة بالكلية.

وكان الدكتور الشرقاوي استقبل بمكتبه الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء بحضور نواب رئيس الجامعة والدكتور عبير شعيب عميد كلية هندسة البترول، إذ وقعت عميدة الكلية البرتوكول مع عميد معهد البترول.

وقالت الدكتورة عبير إنه جرى الاتفاق بين الطرفين على عقد دورات تدريبية لطلاب الكلية خلال فترة الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تبادل انتداب الأساتذة والباحثين والمهندسين العاملين بالمعهد لتدريس بعض المقررات ومشاريع التخرج بكلية هندسة البترول والتعدين أو محكمين لرسائل الماجستير والدكتوراة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية