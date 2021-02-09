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المغرب.. حصيلة ضحايا غرق "المعمل" ترتفع إلى 28 قتيلًا

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المغرب.. حصيلة ضحايا غرق "المعمل" ترتفع إلى 28 قتيلًا المغرب.. حصيلة ضحايا غرق "المعمل" ترتفع إلى 28 قتيلًا
رئيس تعهّد بمحاسبة المسؤولين

المغرب.. حصيلة ضحايا غرق

ارتفعت حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع أمس في معمل نسيج ليس لديه تصريح قانوني، في مدينة طنجة شمال المغرب؛ إلى 28 قتيلًا، بعد تسرب مياه الأمطار إليه؛ بحسب ما أفادت مصادر متطابقة اليوم (الثلاثاء).

وبين مصدر من السلطات المحلية أن أغلب الضحايا من النساء.

من جانبه تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في رسالة تعزية لأسر الضحايا، بأن حكومته ستحدد المسؤوليات وترتب الجزاءات اللازمة.

وتواصلت التساؤلات اليوم في وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول كيف أمكن وجود هذا المعمل الذي وصفته السلطات بأنه "سري"، وسط حي سكني دون علمها؟

ولم تنشر السلطات المغربية أية حصيلة جديدة لضحايا الحادث منذ إعلانها أمس أن فرق الإنقاذ انتشلت 24 جثة، مع الإشارة إلى إنقاذ 10 أشخاص واستمرار البحث للوصول إلى بقية الأشخاص المحاصرين في قبو تحول إلى مصنع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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