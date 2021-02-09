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عسير.. إغلاق الواجهة البحرية بالحريضة لتعقيمها وتطهيرها

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بتوجيه أمير المنطقة لمدة يوم واحد

عسير.. إغلاق الواجهة البحرية بالحريضة لتعقيمها وتطهيرها

أغلقت أمانة منطقة عسير الواجهة البحرية بالحريضة لمدة يوم واحد من الساعة الثالثة من يوم الثلاثاء حتى الثالثة من يوم غدٍ الأربعاء.

جاء ذلك بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبمتابعة من أمين منطقة عسير لما تقتضيه المصلحة العامة وللتمكن من تحقيق أعلى معايير التعقيم والتطهير لكل مرافقها وأجزائها.

وفي ذات السياق، بيّن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن توجيه الإغلاق جاء تحقيقاً للمصلحة العامة ولمدة يوم واحد احترازاً وحرصاً على مرتادي وزوار الواجهة البحرية بالحريضة التي تلقى إقبالاً من الزوار والمرتادين وسط اكتمال منظومة الخدمات بها.

وأضاف الدكتور "الحميدي" أن الفرق المختصة بالأمانة وبلدية الساحل باشرت تنفيذ التوجيه، وبدأت بأعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار الفيروس على مدار يوم كامل، مشيراً إلى أنها ستفتح مجدداً مساء الأربعاء بعد نهاية أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف.

وأكد "الحميدي" أن الواجهة تخضع دائماً لأعمال الصيانة والتنظيف وحالياً تتم أعمال التنظيف والتعقيم، مشدداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتفعيل تطبيق توكلنا، لافتاً إلى أن الأمانة وقبل فترة بسيطة أنهت أعمال الصيانة الدورية بمباشرة 300 عامل على فترات صباحية ومسائية حيث تمت متابعة الإضاءة ودورات المياه والري وتقليم المسطحات الخضراء وجميع مرافق الواجهة بشكل عام من خلال فرق ميدانية مختصة، منوها بالمواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة في الحفاظ على مرافقها والالتزام التام بالتدابير الاحترازية المتبعة للوقاية من .

عسير.. إغلاق الواجهة البحرية بالحريضة لتعقيمها وتطهيرها

عسير.. إغلاق الواجهة البحرية بالحريضة لتعقيمها وتطهيرها

عسير.. إغلاق الواجهة البحرية بالحريضة لتعقيمها وتطهيرها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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