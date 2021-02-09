أخبار عاجلة

حب وخيانة.. القصة الكاملة لانتحار طبيب في النيل حاملا بوكيه ورد بالدقهلية -
هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة وتفتيح لونها -
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية -
التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية -
الفصل في طلب رد قاضي محاكمة هدير الهادي.. اليوم -
مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق -
المكسيك تأمل في العمل مع كوبا بشأن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا -
درون "مجهولة" تستهدف شحنة أسلحة لميليشيات إيرانية بسوريا -
"تعاني بترًا خلقيًا بأطرافها".. الشكاوى الحكومية": الاستجابة لمناشدة فتاة الدقهلية -
بايدن يدعو الكونجرس إلى "سن إصلاحات سليمة لقانون الأسلحة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إعلام إمارتي: أنظمة "مسبار الأمل" تعمل بشكل جيد خلال دخول مدار المريخ

Print
إعلام إمارتي: أنظمة "مسبار الأمل" تعمل بشكل جيد خلال دخول مدار المريخ إعلام إمارتي: أنظمة "مسبار الأمل" تعمل بشكل جيد خلال دخول مدار المريخ

مصراوي Masrawy

05:59 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

وكالات

أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء الثلاثاء، بأن أنظمة مسبار الأمل تعمل بشكل جيد خلال دخول مدار المريخ.

وذكرت فضائية "العين" الإمارتية، أن مسبار الأمل دخل مرحلة النصف ساعة العمياء وبدأ مناورة دخول المدار، وأنه يدير أجهزته بشكل مستقل.

يتابع العالم بترقب وشغف، مهمة مسبار الأمل إلى المريخ، كما تمثل المهمة التاريخية التي يقوم بها العرب لأول مرة، أهمية بالغة شغلت الأوساط العلمية، وبخاصة العاملين في وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

في أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر، من المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ الثلاثاء.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤاتٍ لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

​"مصر للطيران" تسيّر 6 رحلات استثنائية لعودة المصريين العالقين في السعودية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

مصر وألمانيا تعربان عن دعمهما لتشكيل حكومة لبنانية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

​القوى العاملة: تحصيل ربع مليون جنيه مستحقات مصري بالسعودية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

تحافظ على المواطنين.. الجالية المصرية بالسعودية تشيد بتمديد الإجراءات الاحترازية

شبكة عيون الإخبارية