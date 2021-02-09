إعلام إمارتي: أنظمة "مسبار الأمل" تعمل بشكل جيد خلال دخول مدار المريخ

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مصراوي Masrawy

وكالات

أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء الثلاثاء، بأن أنظمة مسبار الأمل تعمل بشكل جيد خلال دخول مدار المريخ.

وذكرت فضائية "العين" الإمارتية، أن مسبار الأمل دخل مرحلة النصف ساعة العمياء وبدأ مناورة دخول المدار، وأنه يدير أجهزته بشكل مستقل.

يتابع العالم بترقب وشغف، مهمة مسبار الأمل إلى المريخ، كما تمثل المهمة التاريخية التي يقوم بها العرب لأول مرة، أهمية بالغة شغلت الأوساط العلمية، وبخاصة العاملين في وكالة الفضاء الأميركية ناسا.

في أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر، من المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ الثلاثاء.

وأطلقت كل من الإمارات والصين والولايات المتحدة مهمات إلى كوكب المريخ في يوليو الماضي، مستفيدة من تموضع فضائي مؤاتٍ لإرسال دفعة جديدة من آليات البحث إلى المدار أو إلى سطح الكوكب الأكثر استقطابا للاهتمام في المجموعة الشمسية.