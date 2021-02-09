23 فبراير.. الحكم في دعوى زيادة نفقة "توأم زينة"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة "نفقة توأمها" للحكم بجلسة 23 فبراير الجاري.

كانت محكمة أول درجة في العام الماضي ألزمت "عز" بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه لصغيريه.

وكان معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، تقدّم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر، بطلب يحمل رقم 831 لسنة 2016، طالب فيه بإلزام الفنان أحمد عز بتأدية نفقة شهرية بنوعيها إلى طفلي موكلته بعد ثبوت نسبهما له، إلا أن "عز" استأنف على الحكم وطلب تخفيضه، وقضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتأييد حكم أول درجة.

وقضت محكمة الاستئناف برفض زيادة نفقة التوأم إلى 100 ألف جنيه والاكتفاء بزيادتها إلى 30 ألف جنيه.