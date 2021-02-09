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رئيس البنك الزراعي يعلن عن الفئات المعفاة من سداد الديون

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رئيس البنك الزراعي يعلن عن الفئات المعفاة من سداد الديون رئيس البنك الزراعي يعلن عن الفئات المعفاة من سداد الديون

مصراوي Masrawy

06:02 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، عن تفاصيل تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تسوية ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي، موضحًا أن الفئات الحاصلة على قروض من ألف حتى ٢٥ ألف جنيه، سيتم إعفاءها تمامًا من أي مديونية لدى البنك، والفئات الحاصلة على قروض بقيمة أعلى من ٢٥ ألف جنيه سيدفعون نصف أصل المبلغ المقترض فقط، وسيتم تسوية مديوناتهم نهائيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة ما جاء في بيان وزير الزراعة أمام البرلمان، بشأن دور وخطة البنك الزراعى في دعم القطاع.

وأضاف رئيس البنك الزراعي، أن تلك المبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البنك لسداد مديونيات المزارعين، موضحًا أن حجم المتعثرين لدى البنك بلغ ٣٢٨ ألف عميل، بقيمة ٦.٣ مليار جنيه، وهو مبلغ كبير جدًا.

وتابع فاروق، أن نحو ٣٠٧ آلاف من المتعثرين، قام البنك باتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، و بموجب المبادرة، سيتم التنازل عن تلك القضايا، وتقنين أوضاعهم، ليتمكنوا من التعامل مع البنك وغيره من البنوك في أي وقت.

واستعرض رئيس البنك الزراعي، خطة تطوير البنك، مؤكدًا العمل على القيام بإعادة هيكلة للبنك، لاسيما بعد قيام محافظ البنك المركزي بدعم البنك بمبلغ ٢٠ مليار جنيه.

وأشار إلى البدء في تدريب موظفي البنك البالغ عددهم، ١٦ ألف موظف، حيث تم الانتهاء من تدريب ٥ آلاف موظف على خدمة العملاء، وكذلك تم إعادة البنية التحتية للبنك من ناحية الحاسب الى، حيث تم ربط الفروع ببعضها.

وأضاف، أنهينا قروض ب ٤٥ مليار جنيه، ونسعى لتطبيق الشمول المالى والرقمية، بالإضافة الى وجود خطة لاستبدال الفروع الموجودة فى أدوار عليا، وكذلك مبادرة لدعم المحاصيل الزراعية ، وتطوير منظومة الرى، تماشيا مع خطة الدولة وذلك بفائدة ٥ في المائة، وكذلك مشروعات الطاقة الشمسية، ومشروع البتلو حيث استفاد منه نحو ١٥ ألف عميل بنحو ٤.٥ مليار جنيه.

وتابع، أيضا نسعى لإعادة هيكلة الشركة الزراعية، لتستعيد دورها الذى بدأ يتقلص في السوق.

ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية دور البنك الزراعى في دعم قطاع الزراعة والفلاح المصرى، مشيرا الى دور البنك في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم مشروعات الفلاحين المختلفة.

وحول مبادرة البنك لتسوية مديونيات الفلاحين، أوضح، أنها مبادرة متميزة تحسب لرئيس الجمهورية، وتؤكد حرصه على مصلحة المزارعين ودعمه لهم، مضيفا، لم تحدث من قبل، وتتماشى مع توجه الدولة لدعم الفلاح، والقضاء على المشكلات التي يعاني منها.​

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