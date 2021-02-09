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رؤيتهما صعبة.. اقتران هلال القمر الضعيف مع زحل غدًا

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رؤيتهما صعبة.. اقتران هلال القمر الضعيف مع زحل غدًا رؤيتهما صعبة.. اقتران هلال القمر الضعيف مع زحل غدًا

مصراوي Masrawy

05:56 م الثلاثاء 09 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل ثاني ظاهرة فلكية يشهدها العالم خلال شهر فبراير الجاري تتمثل في اقتران القمر وزحل صباح غد الأربعاء.

وقال تادرس لمصراوي، إن هذا الموعد يشهد اقترن هلال القمر الضعيف مع كوكب زحل في الساعة السادسة صباحا قبل شروق الشمس بفترة قصيرة مما يجعل رؤيتهما بالعين المجردة صعبة إلى حد ما.

وأوضح أن الظاهرة ليس لها أية أضرار مطلقا على الإنسان أو النشاط اليومي على الأرض، فهي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعة هذه الظاهرة وتصويرها.

ويشهد شهر فبراير الجاري، 8 ظواهر فلكية بدأ أولها يوم 6 الجاري، باقتران كوكب الزهرة مع كوكب زحل، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 فبراير، بحيث يكون كوكب عطارد في أعلى ارتفاع له فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق.

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