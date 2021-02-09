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"نعمان" وكيلًا للدراسات العليا بجامعة "المؤسس"

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"نعمان" وكيلًا للدراسات العليا بجامعة "المؤسس" "نعمان" وكيلًا للدراسات العليا بجامعة "المؤسس"

أصدر وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتعيين الدكتور أمين بن يوسف نعمان وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

وعبّر الدكتور أمين نعمان عن شكره واعتزازه بثقة وزير التعليم بتعيينه وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة "المؤسس".

كما قدم خالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن عبيد اليوبي، على ثقته ودعمه وتوجيهه لكل ما من شأنه تطور ورفعة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مشيدًا بما وصلت له الجامعة من تطور معرفي وبحثي كنتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة؛ ما جعلها تخطو خطوات متقدمة في جميع الأصعدة.

كما أثمر دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- في مجال الأبحاث بتحقيق المملكة المركز الأول عربيًّا، والسابع عشر على مستوى العالم، في جهود الجامعات لنشر أبحاث "كورونا"؛ إذ مثلت نسبة الأبحاث 1.8 في المائة من الإنتاج البحثي العالمي مؤخرًا.

يذكر أن الدكتور أمين بن يوسف نعمان تقلّد مناصب عدة؛ منها عميد القبول والتسجيل، ووكيل التطوير بجامعة الملك عبد لعزيز، ووكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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